قائد القوة البرية في حرس الثورة: القوات المسلحة الإيرانية جاهزة للرد الحازم على أي اعتداء

أكد قائد القوة البرية في حرس الثورة، العميد محمد كرمي، أن بلاده تواجه حربًا مركّبة وشاملة مع العدو، تشمل الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والسيبرانية، إضافة إلى الجوانب الأمنية والدفاعية.

وشدد العميد كرمي على أن على العدو أن يدرك أن القوات المسلحة الإيرانية قوية وجاهزة تمامًا للرد بحزم على أي خطأ قد يرتكبه.

وأشار إلى أن الأمن مستتب من نقطة الصفر الحدودية وصولًا إلى عمق البلاد، مؤكدًا أن بلاده ستقتلع كل عين تطمع في أراضيها.

وفي جانب آخر، أعلنت السلطات الإيرانية انتهاء الإغلاق المؤقت لمجالها الجوي، وعودة حركة الطيران المدني تدريجياً إلى طبيعتها منذ فجر اليوم الخميس، عقب رفع إشعار الحظر الليلي الذي كان قد فُرض لساعات على الملاحة الجوية، وسط رصد توجه عدد من الطائرات مجدداً نحو مطارات البلاد، وفي مقدمتها مطار العاصمة طهران.

واظهرت بيانات موقع تتبع الرحلات الجوية Flightradar24 أن عدداً من الطائرات بدأ فعلياً دخول الأجواء الإيرانية فور انتهاء إشعار الإغلاق المؤقت، في مؤشر على استئناف الحركة الجوية بعد توقف اضطراري قصير.

وكانت إيران قد أصدرت في وقت سابق إشعاراً ملاحياً (NOTAM) يقضي بإغلاق المجال الجوي ليلاً أمام معظم الرحلات المدنية، مع استثناء الطائرات الحاصلة على تصاريح خاصة، ما أدى إلى تعليق أو إعادة توجيه عدد من الرحلات الدولية التي تستخدم الأجواء الإيرانية كممر عبور رئيسي بين آسيا وأوروبا، بحسب مصادر ملاحية وشركات طيران.

المصدر: قناة العالم + يونيوز