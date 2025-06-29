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تقييمات استخبارية أوروبية.. مخزون إيران من اليورانيوم لم يتأثر بالضربات الأميركية

تلقت حكومات أوروبية تقييمات استخبارية أولية تفيد بأن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لا يزال سليمًا، رغم الضربات الجوية التي نفذتها الولايات المتحدة على منشآت نووية إيرانية.

وأظهرت صور أقمار صناعية جديدة، التُقطت يوم الجمعة في السابع والعشرين من حزيران/يونيو، تصاعد أعمال البناء والحفر في منشأة “فوردو” النووية الإيرانية، التي تعرضت لقصف أميركي بقنابل خارقة للتحصينات فجر الأحد الماضي.

ووفقًا لما نشرته مجلة نيوزويك الأميركية، فإن الصور التي التقطتها شركة “ماكسار تكنولوجيز” تُظهر تحرّكات حديثة للتربة، ووجود طرق وصول جديدة ومناطق تحتوي على حفر، خصوصًا قرب مداخل الأنفاق الرئيسة.

ولفتت المجلة إلى أن الآليات تعمل على مسارات جديدة للدخول إلى المنشأة الواقعة تحت الأرض، مشيرة إلى أن الأضرار تبدو سطحية، ما يعني أن المنشأة لم تُخرج من الخدمة بشكل فعلي.

من جانبها، ذكرت صحيفة تلغراف البريطانية أن التقييمات الاستخبارية التي اطّلعت عليها تشير إلى أن مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب لم يتأثر بالضربات الأميركية، في وقت يتواصل فيه الجدل داخل الولايات المتحدة بشأن مدى تأثير الهجوم على البرنامج النووي الإيراني.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أوروبيين قولهم إن المخزون الإيراني، الذي يُقدّر بنحو 408 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب، لم يكن موجودًا بالكامل في منشأة “فوردو”، بل كان موزعًا في مواقع مختلفة داخل البلاد.

وأضافت تلغراف أن واشنطن لم تقدّم لحلفائها الأوروبيين معلومات استخبارية قاطعة حول ما تبقى من قدرات إيران النووية بعد الضربات، كما لم تُفصح عن توجهاتها المقبلة تجاه طهران، بحسب ما أفاد به مسؤولون مطّلعون على المناقشات.

وفي السياق نفسه، أفاد تقييم استخباري أولي سري، نشرته شبكة سي إن إن، بأن الضربات الأميركية لم تؤدِّ سوى إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني لبضعة أشهر فقط، دون تدمير مكوّناته الرئيسية.

المصدر: موقع المنار