هيئة أبناء العرقوب تطالب بمحاسبة وزير الخارجية يوسف رجي

استغربت هيئة أبناء العرقوب المواقف والتصريحات التي يطلقها وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، لا سيما منها تبرير العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان عموما والجنوب خصوصا.

وطالبت الهيئة في بيان لمكتبها الإعلامي بمساءلة ومحاسبة الوزير رجي على هذه المواقف، التي لا تنسجم مع إتفاق الطائف والثوابت الوطنية اللبنانية ولا تعبر عن سياسة الحكومة وبيانها الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه.

وتوقفت الهيئة أمام التعميم الذي أصدره رجي في بداية العام ٢٠٢٦ ويحمل الرقم ٢ إلى البعثات الدبلوماسية في الخارج ، والذي يتضمن تجاهل أو تناسي أو إغفال الحديث عن لبنانية مزارع شبعا وتلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بحجج واهية ومختلفة، وكأنه يتنازل عنها لصالح الإحتلال.

وتوجهت هيئة أبناء العرقوب في بيانها إلى كل من رئيسي الجمهورية والحكومة العماد جوزاف عون والقاضي نواف سلام، ونطالبهما بموقف واضح وصريح من هذه التصريحات وأيضاً السياسة التي يعتمدها وزير الخارجية وما إذا كانت تعبر عن سياسة الحكومة أم عن توجهاته الحزبية الخاصة والضيقة.

وطالبت المجلس النيابي وتحديدا لجنة الشؤون الخارجية والمغتربين بمساءلة الوزير رجي واتخاذ الموقف المناسب من تصريحاته ومواقفه وتعاميمه وصولاً إلى طرح الثقة به نظراً لتجاوزه سياسة الحكوم، مؤكدة أنها لا نتخلى عن أرضنا مهما بلغت التضحيات.

المصدر: بريد الموقع