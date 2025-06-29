لبنان

انخفاض بالحرارة غدا وضباب على المرتفعات



توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال لتعود الى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع انخفاض تدريجي بنسبة الرطوبة خاصة شمال البلاد ورياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: طقس صيفي معتدل يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات لتعود تدريجيا الى معدلاتها الموسمية.

ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29، وزحلة بين 16 و32 درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

اليوم الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال كما تنشط الرياح أحيانا مع احتمال تساقط أمطار خفيفة شمالا فجر الاثنين.

الإثنين: قليل الغيوم إلى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال لتعود الى معدلاتها الموسمية بينما تبقى دون تعديل على الساحل مع انخفاض تدريجي بنسبة الرطوبة خاصة شمال البلاد ورياح ناشطة أحيانا.

الثلاثاء: قليل الغيوم مع ضباب على المرتفعات وارتفاع طفيف بدرجات الحرارة.

الأربعاء: صاف إلى قليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 21 الى 31 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 30 درجة ، في الداخل من 16 الى 34 درجة.

الرياح السطحية: جنوبية غربية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

الانقشاع: متوسط إجمالا على الساحل، يسوء أحيانا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و85%.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 27°م.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام