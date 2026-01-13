ميدفيديف: غرينلاند قد تنضم إلى روسيا إذا لم يسارع ترامب بضمّها

نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية للأنباء، أمس، عن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، قوله إن سكان جزيرة غرينلاند قد يصوّتون للانضمام إلى روسيا إذا لم يتحرك الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، على وجه السرعة لضم الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي.

ونقلت «إنترفاكس» عن ميدفيديف، الرئيس الروسي السابق، قوله «ينبغي لترامب أن يسرع. وفقاً لمعلومات لم يتم التحقق منها، قد يجري خلال أيام قليلة استفتاء مفاجئ، يمكن أن يصوّت فيه جميع سكان غرينلاند البالغ عددهم 55 ألف نسمة على الانضمام إلى روسيا…وبعد ذلك ينتهي الأمر. لا نجوم صغيرة جديدة على العلم (الأميركي)».

وكان ترامب قد جدد مسعاه لسيطرة الولايات المتحدة على غرينلاند، وهي منطقة دنماركية تتمتع بالحكم الذاتي، قائلاً إن واشنطن بحاجة إلى امتلاكها لردع روسيا.

وقال الرئيس الأميركي إن موقع غرينلاند ومواردها يجعلها حيوية للأمن القومي، مما أثار اعتراضات شديدة من الدنمارك وغرينلاند.

ولم تطالب روسيا بغرينلاند، إلا أنها تراقب منذ فترة الدور الاستراتيجي لها في أمن القطب الشمالي، نظراً لموقعها على طرق شمال الأطلسي ووجود منشأة عسكرية أميركية رئيسية للمراقبة العسكرية والفضائية هناك.

ولم يعلّق الكرملين على مسعى ترامب، لكنه وصف القطب الشمالي بأنه منطقة مصالح روسيا القومية والاستراتيجية، وقال العام الماضي إنه يراقب عن كثب النقاش «الدراماتيكي إلى حد ما» حول غرينلاند.

برلين تقلل من خطر هجوم أميركي على غرينلاند

في سياق متصل، قلّل وزير الخارجية الألماني، يوهان فاديفول، أمس، من خطر شن الولايات المتحدة هجوماً على غرينلاند، بعد التهديدات المتكررة التي أطلقها ترامب بالسيطرة على الجزيرة.

وردّاً على سؤال بشأن احتمال عمل عسكري أحادي الجانب من الولايات المتحدة بعد لقاء مع وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قال فاديفول «ليس لدي أي مؤشر على أن هذا الأمر سيتم أخذه في الاعتبار بجدية»، مضيفاً «بل أعتقد أن هناك مصلحة مشتركة في معالجة المسائل الأمنية التي تنشأ في منطقة القطب الشمالي، وأنه ينبغي علينا القيام بذلك وسنفعل».

وتابع «يطوّر الناتو حالياً خططاً أكثر واقعية بشأن هذا الأمر، وستتم مناقشتها في وقت لاحق مع شركائنا الأميركيين».

وتأتي زيارة فاديفول قبل محادثات مرتقبة هذا الأسبوع في واشنطن بين روبيو وكبار الدبلوماسيين في الدنمارك وغرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي.

