اليونيفيل: استهداف الجيش الإسرائيلي لقواتنا يشكل انتهاكا للقرار 1701

قالت قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان في بيان لها الاثنين إنها “رصدت في وقتٍ سابق من اليوم (الاثنين) بالقرب من مدينة سردا، تحرّك دبابتين من طراز ميركافا من موقع تابع للجيش الإسرائيلي باتجاه نقطة مراقبة تقع خارج الموقع، قبل أن تنضم إليهما لاحقًا دبابة ميركافا ثالثة”.

وتابع البيان أن “بعد نحو ساعة، أفادت دورية لليونيفيل في المنطقة بأن إحدى الدبابات أطلقت ثلاث قذائف من سلاحها الرئيسي، سقطت اثنتان منها على مسافة تُقدَّر بنحو 150 مترًا من موقع الدورية، من دون تسجيل أي إصابات أو أضرار”.

وأوضح البيان أن “اليونيفيل كانت قد أبلغت الجيش الإسرائيلي مسبقًا بأنشطتها في المنطقة وفق آليات التنسيق المعتمدة، كما قامت بإبلاغه بالحادث عبر قنوات الاتصال الرسمية”، وأكدت أن “إطلاق النار بالقرب من قوات اليونيفيل أمر بالغ الخطورة ويشكّل انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 1701”.

وجدّدت اليونيفيل “دعوتها الجيش الإسرائيلي للامتناع عن أي أعمال من شأنها تعريض سلامة قوات حفظ السلام، التي تؤدي مهامها على طول الخط الأزرق، للخطر”.

المصدر: موقع المنار