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رياح قوية تعقّد جهود إطفاء حرائق جنوب تركيا

تواجه السلطات التركية تحديًا متصاعدًا في مكافحة سلسلة من حرائق الغابات، التي اندلعت في مناطق واسعة غرب البلاد، مدفوعة بموجة حر شديدة ورياح قوية، ما تسبب في انتشار النيران بسرعة من ولاية ساكاريا إلى بيليجيك ثم باليك- أسير، جنوب غرب البلاد.

وأعلنت السلطات المحلية حالة الطوارئ في المنطقة، وتم إنشاء مركز أزمات لتنسيق جهود الإطفاء والإجلاء. وقد تم إجلاء مئات السكان من عشرات القرى، خصوصًا في محيط قرية “أيوب بُكُو” القريبة من مدينة باليك – أسير، التي طالتها ألسنة اللهب وأعمدة الدخان الكثيفة.

و توتصل فرق الدفاع المدني والطوارئ العمل على مدار الساعة، بدعم من الجيش، لمحاصرة النيران، خصوصًا مع صعوبة الوصول إلى بعض المناطق الوعرة، وازدياد سرعة الرياح التي تفاقم صعوبة العمل.

و تظهر مشاهد مصورة من المنطقة نيرانًا تلتهم الأحراج القريبة من القرية، فيما شوهد سكان يراقبون بقلق اقتراب الحريق قبل أن يبدأوا بمغادرة المنطقة، وقد شاركت طائرات ومروحيات إطفاء في محاولة لاحتواء الحرائق ومنعها من الوصول إلى المناطق السكنية.

و يؤكد المسؤولون أنّهم يواجهون وضعًا حرجًا للغاية، وأنّ الأولوية حاليًا هي لحماية الأرواح ومنع امتداد الحريق إلى التجمعات السكنية.

وزير الزراعة والغابات، إبراهيم يوماكلي، أعلن أنّ النيران التي اندلع في ساكاريا-بيلجيك في 27 يونيو / حزيران الجاري، بلغت 150 حريقًا واسع النطاق خلال اليومين الماضيين، 8 منها لا تزال مشتعلة، وأشار الى اعتقال 3 أشخاص يُعتقد أنهم سبب الحريق، داعيًا الجميع إلى توخي الحذر حتى أكتوبر/تشرين الأول 2025.

وتأتي هذه الحرائق في وقت تعاني فيه البلاد من درجات حرارة قياسية تجاوزت 40 درجة مئوية في بعض المناطق، وسط تحذيرات من استمرار موجة الحر خلال الأيام المقبلة، ما يزيد من خطورة اندلاع المزيد من الحرائق.

المصدر: يونيوز