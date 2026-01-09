مجلس الشيوخ الأميركي يصوت على قرار من شأنه منع ​ترامب​ من اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ‌ضد فنزويلا

صوت مجلس الشيوخ الأميركي على قرار من شأنه منع ​دونالد ترامب​ من اتخاذ مزيد من الإجراءات العسكرية ‌ضد فنزويلا من دون تفويض من الكونغرس، ⁠مما يمهد الطريق لدراسة الأمر باستفاضة أكبر في ‌المجلس المكون ​من 100 عضو.

وجاء التصويت على قرار متعلق باجراءات سلطات الحرب، بأغلبية 52 صوتا ​مقابل ‍47 صوتا، وصوت بعض الجمهوريين مع جميع الأعضاء الديمقراطيين ⁠لصالح القرار.

ويأتي التصويت بعد أيام من اختطاف قوات اميركية للرئيس الفنزويلي ​نيكولاس مادورو​، تزامنا مع غارات ‌عسكرية مباغتة على كراكاس ومدن أخرى.

وذكرت شبكة سي ان ان الاميركية أن عدم إطلاع قادة الكونغرس على هذا الهجوم أثار استياء لدى عدد من المشرعين، باعتبار أن الكونغرس معني بحماية صلاحياته الدستورية في الإشراف على عمل الحكومة الفيدرالية.