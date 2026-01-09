العدو الإسرائيلي يواصل انتهاكه للسيادة اللبنانية

يواصل جيش الاحتلال الصهيوني خروقاته للسيادة اللبنانية وللقرار الدولي رقم 1701 ولإعلان وقف إطلاق النار مع لبنان.

وفي السياق، أفاد مراسل قناة في جنوب لبنان أن “قوات العدو عمدت فجر اليوم الجمعة إلى نسف أحد المنازل المتضررة جزئيًا في حي البيادر جنوب شرق بلدة يارون، وذلك بعد توغله لأكثر من ألف وخمسمئة متر”.

كما عمدت قوات الاحتلال مساء الخميس إلى إطلاق قذيفة ضوئية حارقة قرب حديقة بلدة مارون الراس ما أدى إلى اشتعال حريق.

وبعد ظهر الخميس، نفذت مسيرة معادية غارة على سيارة مدنية على طريق زيتا – بنعفول في قضاء صيدا ما أدى إلى ارتقاء شهيد. ويضاف هذا الاعتداء إلى انتهاكات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار الذي التزم فيه لبنان ولا يزال.

المصدر: قناة المنار