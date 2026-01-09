التضخم في الصين يتسارع لأعلى مستوى في 3 سنوات

أظهرت بيانات صدرت الجمعة تسارع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في الصين في ديسمبر إلى أعلى مستوى في 34 شهرا مدفوعا بارتفاع أسعار المواد الغذائية.

ووفقا لبيانات المكتب الوطني للإحصاء فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.8 بالمئة في ديسمبر عن الشهر نفسه من عام 2024، وهو ما يتطابق مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز ويتجاوز زيادة بلغت 0.7 بالمئة في نوفمبر.

وقالت دونغ ليجوان الخبيرة في مكتب الإحصاء في بيان إن الارتفاع جاء مدفوعا بشكل رئيسي بأسعار المواد الغذائية، وخاصة أسعار الخضروات الطازجة ولحوم البقر التي ارتفعت 18.2 بالمئة و6.9 بالمئة على التوالي.

وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 1.2 بالمئة على أساس سنوي الشهر الماضي، دون تغيير عن شهر نوفمبر.

وبالنسبة لعام 2025 بأكمله، ظلت أسعار المستهلكين دون تغيير، أي أقل بكثير من هدف صناع السياسات عند حوالي اثنين بالمئة، مما يعني أن إجراءات التحفيز لم تسفر عن نتائج تذكر لرفع المعنويات واحتواء الضغوط التي تقود لانخفاض التضخم.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 بالمئة في ديسمبر مقارنة بتراجع 0.1 بالمئة في الشهر السابق. وكانت التوقعات أشارت لارتفاع 0.1 بالمئة.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 1.9 بالمئة على أساس سنوي في ديسمبر ليستمر في الاتجاه نفسه لأكثر من ثلاث سنوات. وبلغ الانخفاض 2.2 بالمئة في نوفمبر. وتوقع الخبراء في استطلاع لرويترز تراجع المؤشر اثنين بالمئة.

وبالنسبة للعام بأكمله، انخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.6 بالمئة.

المصدر: مواقع + موقع المنار