تقارير مصورة

تقارير غربية وعبرية تكشف حجم الضربات الإيرانية في العمق الإسرائيلي وسط تعتيم اسرائيلي متواصل

تتزايد التساؤلات في الإعلام العبري حول حجم الخسائر التي تكبّدها الكيان الإسرائيلي إثر الضربات الإيرانية الأخيرة، في ظل إصرار حكومة بنيامين نتنياهو على فرض تعتيم إعلامي واسع، دفع البعض إلى وصفه بـ”الكذب الممنهج”، وهي العبارة التي ترددت في وسائل الإعلام العبرية، متهمة تل أبيب بإخفاء الأضرار التي لحقت بمراكزها العسكرية الحساسة وقواعدها الأمنية الأساسية.

ورغم الرقابة العسكرية المشددة داخل الكيان، لم تخفِ بعض وسائل الإعلام العبرية تشكيكها في الرواية الرسمية، لا سيما بعد تداول مشاهد لانفجارات في مواقع عسكرية، قالت إنها لا يمكن أن تكون ناجمة فقط عن عمليات اعتراض صواريخ. وأشارت قناة “كان” العبرية إلى وجود غموض كبير يلف طبيعة المواقع التي تعرضت للاستهداف، فيما تحدثت صحيفة “هآرتس” عن “فجوة معلوماتية خطيرة”، مطالبة الحكومة بكشف الحقيقة أمام الرأي العام.

من جهته، نقل الإعلام الغربي، وتحديدًا شبكة “سي إن إن” وصحيفة “واشنطن بوست”، عن مسؤولين أميركيين قولهم إن بعض الصواريخ الإيرانية أصابت أهدافًا أكثر حساسية مما أعلن رسميًا، مؤكدين أن واشنطن اطلعت على معلومات مقلقة بشأن دقة بعض الضربات.

وفي أول تعليق أميركي مباشر، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر لحلف شمال الأطلسي إن إيران “نجحت في ضرب العمق الإسرائيلي”، وهو ما اعتبرته طهران اعترافًا صريحًا بنجاح الحرس الثوري الإسلامي الإيراني في “تلقين العدو درسًا لازمًا”.

وكشف الحرس الثوري، استنادًا إلى ما وصفه بـ”معلومات دقيقة ومؤكدة”، عن أبرز المنشآت التي استُهدفت بالصواريخ الإيرانية، ومنها: معهد وايزمن للعلوم، مصفاة حيفا، الصناعات العسكرية “رفائيل”، مركز “سايبر سبارك”، محطة قطار بئر السبع، الأبراج التوأم، برج موشي أبيب، منطقة التكنولوجيا المتقدمة، وبورصة إسرائيل، إضافة إلى قواعد عسكرية رئيسية، أبرزها قاعدة “نيفاتيم” الجوية في النقب، مقر قيادة المنطقة الشمالية، مستودعات صواريخ في الجليل، ومواقع حساسة في محيط تل أبيب والقدس.

وفي السياق ذاته، حذّر محللون صهاينة من أن استمرار سياسة التعتيم بشأن الضربات الإيرانية قد يؤدي إلى تآكل المعنويات في الشارع الإسرائيلي، ويهدد استقرار الجبهة الداخلية التي يُعوَّل عليها في أوقات الحرب.

المصدر: موقع المنار