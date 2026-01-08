المرصد السوري: مسيّرات تركية تستهدف مشفى عثمان في حلب وقصف مدفعي على الشيخ مقصود والأشرفية

افاد المرصد السوري ان “المسيّرات التركية دخلت على خط الاشتباكات في حيّي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، حيث نفّذت غارات استهدفت مشفى عثمان، بالتوازي مع قصف مدفعي طال الموقع ذاته، وذلك بعد فشل القوات الحكومية في تحقيق تقدّم ميداني”.

وبحسب مصادر المرصد السوري، “تسبّبت الاستهدافات بأضرار كبيرة، في وقت يشهد فيه حيّا الشيخ مقصود والأشرفية نقصًا حادًا في المستلزمات الطبية، بالتزامن مع الارتفاع الكبير في أعداد الجرحى منذ اندلاع الاشتباكات وحتى اليوم، ما ينذر بكارثة إنسانية في حال استمرار التصعيد”.

وتتواصل، لليوم الثالث على التوالي، الاشتباكات المتقطعة بين فصائل تابعة لوزارة الدفاع من جهة، وقوى الأمن الداخلي الكردية “الأسايش” في محيط أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد بمدينة حلب، في خرقٍ واضح للاتفاقية المعلنة.

وشهدت المنطقة تصعيدًا أمنيًا جديدًا، تمثّل باشتباكات متقطعة استخدمت خلالها مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة، ولا سيما في محيط أحياء الشيخ مقصود والسريان.

كما تسبب التصعيد بأضرار مادية جسيمة، حيث دُمّر بشكل جزئي نحو 130 منزلًا في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية وبني زيد، إضافة إلى تضرر عدد من المحال التجارية، ما فاقم من معاناة السكان.

وأسفر هذا التصعيد عن سقوط عدد كبير من الجرحى، الأمر الذي زاد الضغط على المرافق الطبية في تلك الأحياء، في ظل ضعف الإمكانيات الطبية ونقص المستلزمات الأساسية.

ويأتي هذا التصعيد في وقت تعاني فيه مدينة حلب من أوضاع إنسانية صعبة، ما يزيد من معاناة المدنيين ويثير مخاوف متزايدة، في ظل غياب أي مؤشرات فورية على التهدئة.

المصدر: المرصد السوري