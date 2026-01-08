منتجات حليب الأطفال لـ”نستله” في السعودية تحتوي مواد سامة

أصدرت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية تحذيرًا بشأن استهلاك عدد من منتجات حليب أطفال من إنتاج شركة “نستله”، وذلك لاحتمالية تلوثها بسُم تفرزه بكتيريا “باسيلس سيريوس”، التي قد تشكل خطرًا على صحة الرضع.

وجاء في بيان نشرته الهيئة عبر حسابها الرسمي على “إكس”: “حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من استهلاك منتجات حليب أطفال من إنتاج شركة نستله للعلامات التجارية نان “NAN”، ألفامينو “ALFAMINO”، إس – 26 جولد “S-26 GOLD”، إس – 26 ألتيما “S-26 ULTIMA”، وذلك بناءً على إبلاغ طوعي من الشركة يفيد بقيامها بسحب عدد من منتجاتها، لاحتمالية تلوثها بسم “سيريوليد” (Cereulide) الذي تفرزه بكتيريا “باسيلس سيريوس” (Bacillus cereus)، التي قد تشكل خطرًا على صحة الرضع”.

وأوضحت الهيئة أن هذا الإجراء يأتي في إطار السحب الطوعي الاحترازي، وبعد تقييم المخاطر المحتملة، حيث قد يؤدي التعرّض لهذه السموم إلى ظهور أعراض صحية تشمل الغثيان، والقيء المتكرر، وآلام البطن.

وأكدت أنها لم تُسجل حتى تاريخه أي حالات مرضية مرتبطة بهذه المنتجات.

وأوصت هيئة الغذاء والدواء المستهلكين بعدم استهلاك المنتجات المشمولة بالسحب والتخلّص منها فورًا، مشيرةً إلى أنها اتخذت الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الشركة لسحب المنتجات من الأسواق، ومتابعة تنفيذ ذلك بشكل مباشر.

ويوضح الجدول المرفق مع منشور الهيئة تفاصيل المنتجات وأرقام التشغيلات المشمولة بالسحب.

وأكدت الهيئة استمرارها في متابعة سلامة المنتجات الغذائية، وتعزيز الامتثال للأنظمة المعتمدة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أي مخالفات متعلقة بالغذاء عبر مركز الاتصال الموحد.

المصدر: سي ان ان