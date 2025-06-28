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مصرع 32 شخصًا خلال ثلاثة أيام من الفيضانات في باكستان

قضى 32 شخصًا، نصفهم من الأطفال، في فيضانات اجتاحت منطقة جبلية في شمال غرب باكستان بسبب الأمطار الغزيرة التي بدأت مع فترة الأمطار الموسمية يوم الأربعاء، وفقًا لمسؤولين في إدارة الطوارئ.

وأكدت وكالة إدارة الكوارث في إقليم خيبر بختونخوا، الواقع على الحدود مع أفغانستان في شمال غرب البلاد، أن “فيضانات مفاجئة وانهيارات أسطح تسببت بمقتل 19 شخصًا، بينهم ثمانية أطفال”.

وأضافت الوكالة أن ستة أشخاص أصيبوا بجروح، كما ألحقت الفيضانات أضرارًا بـ56 منزلًا، دُمرت ستة منها بالكامل.

وأشار التقرير إلى أن 13 من القتلى في خيبر بختونخوا، بينهم خمسة أطفال، كانوا في وادي سوات، حيث جرفت الفيضانات عائلات على ضفة نهر، حسب وسائل الإعلام المحلية.

وفي إقليم البنجاب، الأكثر كثافة سكانية في البلاد والذي يضم نحو 130 مليون نسمة ويقع شرقًا على الحدود مع الهند، سجلت هيئة إدارة الكوارث مصرع 13 شخصًا منذ يوم الأربعاء.

ومن بين الضحايا ثمانية أطفال لقوا حتفهم جميعًا جراء انهيار أسقف أو جدران، في حين توفي البالغون بسبب فيضانات مفاجئة في أنهار الإقليم، بحسب السلطات المحلية.

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية من استمرار خطر هطول أمطار غزيرة واحتمال حدوث فيضانات مفاجئة حتى يوم الثلاثاء على الأقل.

يُذكر أن الشهر الماضي شهد مقتل 24 شخصًا في عواصف شديدة ضربت الدولة الواقعة في جنوب آسيا، والتي تعرضت لعدة ظواهر جوية قاسية خلال الربيع، منها عواصف برد قوية.

وتُعد باكستان من أكثر دول العالم تأثرًا بتداعيات تغير المناخ، حيث يعاني سكانها البالغ عددهم 240 مليون نسمة من ظواهر مناخية قاسية بوتيرة متزايدة.

المصدر: أ.ف.ب.