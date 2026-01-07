رئيس بلدية الغبيري يجول في منطقة صبرا: سنواصل تقديم الخدمات وصيانة البنى التحتية

قام رئيس بلدية الغبيري أحمد الخنسا، يرافقه عضو المجلس البلدي يوسف علامة وعدد من مسؤولي أقسام البلدية، بجولة ميدانية في منطقة صبرا، وذلك برفقة رئيس وأعضاء رابطة أهالي صبرا.

وشملت الجولة الأحياء الداخلية في المنطقة، ولا سيما زاروب العاصي، وزاروب بنات، وعدداً من الأزقة المتفرعة، حيث اطّلع الأستاذ الخنسا بشكل مباشر على أوضاع المنطقة وحاجاتها الأساسية، واستمع إلى شكاوى ومطالب الأهالي المتعلقة بالخدمات والبنى التحتية.

وخلال اللقاءات التي جرت مع سكان المنطقة، أكد رئيس البلدية حرص المجلس البلدي على متابعة هذه المطالب، واعداً بالبدء بما أمكن من تقديم خدمات الإنارة العامة وصيانة البنى التحتية ورفع الأذى، وفق الإمكانات المتاحة وبالتنسيق مع الأقسام المختصة في البلدية.

وشدد الخنسا على أن سياسة المجلس البلدي في الغبيري تقوم على خدمة المستضعفين والفقراء والوقوف إلى جانب الناس في مختلف المناطق، بعيداً عن أي اعتبارات مناطقية أو طائفية، معتبراً أن واجب البلدية هو العمل من أجل كرامة المواطن وتحسين ظروفه المعيشية أينما وُجد ضمن النطاق البلدي.

من جهتهم، عبّر رئيس وأعضاء رابطة أهالي صبرا عن تقديرهم لهذه الجولة، مثمنين اهتمام البلدية بمتابعة أوضاع المنطقة ميدانياً، ومؤكدين أهمية استمرار التعاون لما فيه مصلحة الأهالي.

المصدر: جمعية العمل البلدي