لبنان

قماطي من الخرايب: نحن المنتصرون والمقاومة ستبقى ركن قوة لبنان

في حضور حاشد من أهالي بلدة الخرايب وعوائل الشهداء، ألقى الوزير السابق وعضو المجلس السياسي في ‏حزب الله، الحاج محمود قماطي، كلمة أكد فيها أن “المقاومة في لبنان هي الجهة التي انتصرت والتي تحفظ البلد ‏وتدافع عنه وتمنحه القوة وتحميه من أعدائه الخارجيين‎”.‎

وأضاف قماطي: “لن نسمح بأن يبقى لبنان من دون قوة ومن دون قدرات تحميه وتدافع عنه بكل مكوناته”، ‏مشددًا على أن “الاحتلال الأميركي في لبنان يجب أن ينتهي، سواء كان هذا الاحتلال من خلال القرار السياسي، أو ‏من خلال الضغوط، أو التعيينات، أو القواعد، أو عبر الجواسيس والأجهزة الاستخباراتية”.‏

وشدّد على أن “المشكلة ليست في المقاومة، بل في الاحتلال الأميركي الذي يضغط على لبنان من كل الاتجاهات”، ‏لافتًا إلى أن “الدولة اللبنانية اليوم مطالبة بأن تعطي الأولوية لتحرير لبنان، في ظل استمرار الاعتداءات ‏والخروقات الإسرائيلية اليومية، وخصوصًا في قرى الجنوب”.‏

ورأى قماطي أن “ردود الفعل الرسمية لا تتعدى الاحتجاجات، وهذه الاحتجاجات لا تُجدي نفعًا في مواجهة العدوان ‏المستمر”، متسائلًا: “ماذا تفعل الدولة غير الاحتجاج؟ وهل يؤدي الاحتجاج إلى أي نتيجة؟”.‏

وتابع قماطي: “الولايات المتحدة، راعية الاتفاقات، هي من تبيح للإسرائيلي الاعتداء، بل تطلب منه الاستمرار في ‏الضغط على لبنان عسكريًا من جهة، وسياسيًا من جهة أخرى، بالتعاون مع الأوروبيين وبعض الأنظمة العربية ‏وأدوات لبنانية رخيصة كرست نفسها لخدمة هذا العدو”.‏

وسأل: “هل يُعقل أن نُستضعف وأن يُفترض بنا أن نستسلم بعد كل هذه التضحيات؟ كنا حريصين طوال المرحلة ‏السابقة على الاستقرار وعدم الإضرار بالبلد، وعملنا جاهدين على التعاون مع الدولة من أجل حفظ الوطن، فهل ‏يكون جزاؤنا أن يتم التعامل معنا على أننا هُزمنا؟”.‏

وختم قماطي كلمته بالتأكيد على أن “المقاومة ستبقى الركن الأساسي لقوة لبنان وحمايته، ونحن لن نغيّر سياستنا ‏تجاه حفظ الاستقرار الداخلي، وسنظل متفاعلين ومتعاونين مع الدولة، ولكن في الوقت نفسه لن نتخلى عن قوة ‏لبنان التي تمثلها المقاومة.

المصدر: العلاقات الاعلامية