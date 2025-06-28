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غزة | قصف متواصل… واستشهاد 66 طفلاً حتى الآن نتيجة سوء التغذية

في اليوم الـ103 من استئناف حرب الإبادة على غزة، أفاد مصدر في مستشفيات القطاع باستشهاد 21 فلسطينياً، إثر العدوان المتواصل منذ فجر اليوم السبت. وتأتي هذه التطورات عقب يوم دام ارتكب فيه الاحتلال أمس الجمعة مجازر أوقعت نحو 100 شهيد.

من جهته، دعا المكتب الإعلامي الحكومي بغزة المجتمع الدولي “لتدخل عاجل والضغط على الاحتلال لفتح المعابر فوراً”، مشيراً إلى “ارتفاع عدد الشهداء من الأطفال نتيجة سوء التغذية إلى 66”.

هذا وقالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) إن الاستجابة الصحية بقطاع غزة تواجه تحديات كبيرة أبرزها الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمرافق الصحية.

وأوضحت أن من بين هذه التحديثات عرقلة الحركة الآمنة وعدم إدخال الإمدادات الطبية والوقود.

وفي تفاصيل تطورات العدوان، استشهد 4 مواطنين من أسرة واحدة جراء استهدافهم بقصف إسرائيلي في منطقة القرارة أثناء تفقد منزلهم.

واستشهد مواطنان في إطلاق نار من قوات الاحتلال قرب مركز مساعدات الشركة الأمريكية شمالي مدينة رفح جنوبي القطاع.

كما استشهد ثلاثة مواطنين جراء قصف إسرائيلي على عبسان الكبيرة شرقي خانيونس.

إلى ذلك، ارتقى طفل وأصيب آخرون بعدوان إسرائيلي استهدف مدرسة عدنان العلمي بالقرب من أبراج الفيروز شمال مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة.

واستشهد 3 أشقاء جراء قصف الاحتلال خيمة تؤوي نازحين في منطقة مواصي خانيونس. واستشهد طفل وأصيب 10 مواطنين في قصف إسرائيلي استهدف مدرسة عدنان العلمي شمال غربي مدينة غزة.

كما شنت طائرات الاحتلال فجر اليوم غارتين شرقي مدينة غزة بالتزامن مع قصف مدفعي.

ونفذ جيش الاحتلال عمليات نسف لمبانٍ سكنية في منطقة معن شرقي مدينة خان يونس جنوبي القطاع.

المصدر: مواقع إخبارية