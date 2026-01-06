قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم جامعة بيرزيت وبلدتي الخضر وخربة الحديدية

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم الثلاثاء حرم جامعة بيرزيت شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مسؤولة العلاقات العامة في الجامعة نيردين الميمي، بأن القوات أطلقت الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والصوت داخل الحرم الجامعي، مشيرة إلى أنّ نحو 8 آلاف طالب كانوا متواجدين خلال الاقتحام. وأضافت أنّ قوات الاحتلال حطّمت البوابة الرئيسة للجامعة واقتحمت عدة مبانٍ وكليات، واستولت على معدات تعود للحركة الطلابية، كما أغلقت مداخل الجامعة.

وفي سياق متصل، أصيب عدد من طلبة مدارس بلدة الخضر جنوب بيت لحم بحالات اختناق نتيجة اقتحام قوات الاحتلال للبلدة. وأوضح مصدر محلي أنّ القوات هاجمت الطلبة في منطقة “التل” بالبلدة القديمة أثناء خروجهم من مدارسهم، مستخدمة الرصاص وقنابل الغاز السام والصوت، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق، كما طاردت المواطنين في الأزقة والحارات، محدثة حالة من الهلع والخوف في صفوف الأهالي.

كما اقتحم مستوطنون صباح الثلاثاء خربة الحديدية في الأغوار الشمالية بحماية قوات الاحتلال، وطردوا الرعاة الفلسطينيين أثناء رعيهم للمواشي في أراضيهم. واعتبرت منظمة البيدر الحقوقية أنّ هذه الاقتحامات تمثل استمرارًا للسياسة المتبعة من قبل المستوطنين للسيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهديد مصادر رزق السكان المحليين.

المصدر: وكالة صفا