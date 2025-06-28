عربي وإقليمي

القوات المسلحة اليمنية تعلن تنفيذ عملية نوعية على هدف حساس للعدو في بئر السبع

أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ عملية نوعية على هدف حساس للعدو الصهيوني في بئر السبع بصاروخ “ذو الفقار”، مؤكدة إصابة الهدف بنجاح.

وتابعت القوات المسلحة اليمنية في بيان تلاه المتحدث باسمها العميد يحيى سريع “نفذنا في الأسبوع الماضي عمليات عسكرية استهدفت مواقع حساسة ومنشآت عسكرية في بئر السبع ويافا وحيفا”، مضيفة أن “العمليات نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة وتكللت جميعها بالنجاح بفضل الله”.

هذا ولفت البيان إلى أن “اليمن الوفي لن يتخلى عن واجباته الدينية والأخلاقية والإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني”، مؤكدة مواصلة “عملياتنا الإسنادية حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

وسبق أن أعلنت إذاعة كيان العدو الاسرائيلي اليوم السبت بوقوع دوي انفجار بمنطقة عراد شرق بئر السبع بعد رصد إطلاق صاروخ من اليمن، حيث تم تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة في البحر الميت والنقب وجنوب كيان العدو.

وزعم جيش العدو أنه نفذ محاولات لاعتراض الصاروخ، مرجحاً “اعتراضه بنجاح”.

ومنذ بدء الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان في قطاع غزة، شنّ القوات المسلحة اليمنية، تحت شعار إسناد المقاومة الفلسطينية، عشرات الهجمات الصاروخية على كيان الاحتلال، كما استهدفوا سفنا مرتبطة به في البحر الأحمر، معلنين فرض حظر جوي على مطار بن غوريون، وحظر بحري على ميناءي إيلات وحيفا.

في المقابل، شنّ كيان العدو عدواناً جوياً على اليمن، مستهدفاً مطار صنعاء الدولي وبنى تحتية للموانئ في الحديدة ورأس عيسى والصليف غربي البلاد.

المصدر: موقع المسيرة