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طهران | حشودٌ غفيرة تشيّع جثامين شهداء العدوان الصهيوني

شيّعت الجمهورية الإسلامية الايرانية 60 من كبار قادتها العسكريين وعلمائها النوويين الذين اغتالهم العدو الاسرائيلي خلال عدوان استمر 12 يوماً، في مشهد أكد وحدة البلاد وتكاتف شعبها ورفضه القاطع لأي مخططات ومؤامرات خارجية تمسّ بأمن وتقدم بلادهم.

مراسم التشييع بدأت من ساحة “انقلاب (الثورة)” إلى ساحة “آزادي (الحرية)” في طهران بحضور حشود غفيرة من أبناء الشعب الإيراني من مختلف شرائح المجتمع والمسؤولين العسكريين .

یُذکر أن قائد فيلق “محمد رسول الله (ص) للحرس الثوري بطهران العميد حسن حسن زادة أعلن في مؤتمر صحفي أمس الجمعة أن تشييع جثامين الشهداء الذي ارتقوا اثر العدوان الصهيوني الاخير سيُقام في طهران صباح اليوم السبت”، معتبراً مشاركة الشعب في المراسم بمثابة واحدة من عمليات “الوعد الصادق”.

وقال العميد حسن زادة إن “حضور الشباب والناشئة والنساء ومختلف شرائح الشعب، إلى جانب المواكب الحسينية في ايام محرم، سيُضفي على هذه المراسم بهاء خاصًا”.

وأكد العميد حسن زاده أن “هذا الحضور الذي سيجري بكل شموخٍ وعظمة”.

وأشار إلى أن جثامين عدد من قادة القوات المسلحة الذين استشهدوا ستُدفن اليوم السبت، وقال إنه تم دفن جثامين عدد من القادة على مختلف المستويات، بالإضافة إلى أقاربهم من قوى الأمن والجيش والحرس الثوري خلال الايام الماضية.

واضاف أن مراسم اليوم السبت هي في الواقع مراسم جنازة رمزية وطنية لتكريم ذكرى جميع شهداء البلاد.

وتابع قائد فيلق “محمد رسول الله (ص): “في هذه المراسم، سيتم تشييع جثامين عدد من القادة والعلماء الشهداء، بالإضافة إلى مختلف الشرائح وافراد العوائل العزل من ضمنهم عدد من الأطفال”.

وكان الاحتلال الصهيوني قد شنّ، بدعم أميركي، عدواناً واسعاً على إيران يوم 13 حزيران/يونيو، استمر 12 يوماً، باستهداف مواقع عسكرية ونووية، إضافة إلى منشآت مدنية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردّت إيران بهجمات واسعة بعنوان عمليات “الوعد الصادق 3” شملت صواريخ باليستية وطائرات مسيّرة استهدفت مواقع عسكرية واستخبارية وحيوية في عمق الأراضي المحتلة.

وزير الداخلية: جاهزون للضغط على الزناد

أكد وزير الداخلية الإيراني اسكندر مؤمني اليوم السبت أن الولايات المتحدة والكيان الصهيوني “أثبتا عدم التزامهما بأي وعود”، قائلاً إن “جميع المسؤولين والقوات المسلحة في البلاد على أهبة الاستعداد، يقظون وأيديهم على الزناد، للرد بقوة إذا ما أقدم العدو على نكث وعده”.

وقال مؤمني، في تصريح لـ “إرنا” خلال مراسم تشييع جثامين الشهداء الذين ارتقوا اثر العدوان الصهيوني الأخير، وفي إشارة إلى الرسالة الثالثة للإمام السيد علي خامنئي بأن الشعب الإيراني لن يستسلم أبداً، قال “كما شاهد الجميع، قال الامام الخامنئي إن هذا النصر الصامد ملك للشعب الإيراني العظيم”.

وأكد أن “الشعب أظهر تضامنه وأذهل العالم”، مضيفاً “عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن الوطن، يوضع كل الاختلافات جانباً ويتحد الجميع للدفاع عن البلاد والوطن ووحدة إيران”.

كما صرّح وزير الداخلية قائلاً “اليوم، أثبتت هذه الملحمة العظيمة التي سطرها الشعب في الميدان تمسكه بمبادئه ووحدة إيران وسلامة أراضيها ولا شك أن هذه الملحمة ستترك أثرها اليوم أيضًا وسيدرك العدو أي دولة يتعامل معها”.

المصدر: ارنا