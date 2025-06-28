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ترامب: وقف إطلاق النار في غزة بات وشيكًا مع احتمال التوصل إليه الأسبوع المقبل

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن “تفاؤله” بإمكانية التوصل إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مرجّحًا أن يتم ذلك في غضون أيام.

وفي تصريح أدلى به للصحافيين، قال ترامب “أعتقد أنه وشيك”، مضيفًا “نعتقد أنه في الأسبوع المقبل سنتوصل إلى وقف لإطلاق النار”، في إشارة إلى وساطة محتملة تشمل “إسرائيل” وحركة حماس.

ويأتي تصريح ترامب في وقت تشهد فيه غزة حربًا مستمرة منذ أكثر من 630 يومًا، أدت إلى استشهاد عشرات آلاف الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين، وتسببت في دمار شامل بالبنى التحتية ونزوح جماعي للسكان.

المصدر: وكالات