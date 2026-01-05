الدفاع المدني بغزة يعلّق نداءات إزالة الأخطار بسبب نفاد الوقود وشح المعدات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني في قطاع غزة تعليق الاستجابة لنداءات إزالة الأخطار من المباني المتضررة بالقصف الصهيوني، بسبب نفاد البنزين وتلف وشح معدات الإنقاذ.

وأوضحت المديرية أنها أزالت منذ بدء وقف إطلاق النار في أكتوبر الماضي أخطار الكتل والأسوار الإسمنتية عن نحو 3445 مبنى ومنزل، فيما لا تزال 1560 نداء استغاثة معلّقة لمبانٍ متضررة، تعجز الطواقم عن التعامل معها بسبب نقص الإمكانات، التي لا تغطي أصلًا أكثر من 30% من الاحتياجات.

وحذّرت من أن حياة آلاف المواطنين والنازحين باتت مهددة جراء استمرار الخطر، مطالبة الدول الراعية لاتفاق وقف إطلاق النار بالضغط على الاحتلال للسماح بإدخال الوقود والمعدات اللازمة لتمكين طواقم الدفاع المدني من أداء مهامها الإنسانية.

المصدر: وكالة شهاب+موقع المنار