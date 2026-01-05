الإثنين   
   05 01 2026   
   15 رجب 1447   
   بيروت 11:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عربي وإقليمي

    الاحتلال يعتقل 54 فلسطينيًا بالضفة بينهم طفل وصحفية خلال اقتحامات واسعة

    اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 54 فلسطينيًا، بينهم طفل وصحفية، خلال حملة اقتحامات ودهم واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر محلية.

    شملتالاعتقالات 21 مواطنًا من بلدة عورتا جنوب نابلس، و20 من مخيم عايدة شمال بيت لحم، و5 من محافظة قلقيلية، إضافة إلى اعتقال 3 من طولكرم بينهم طفل، واثنين من طوباس، وواحد من سلواد شرق رام الله، وآخر من مدينة نابلس.

    كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية إيناس أخلاوي من بلدة إذنا غرب الخليل.

    وترافقت الحملة مع عمليات تفتيش واسعة وتخريب لمحتويات المنازل، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المناطق المستهدفة.

    ويأتي ذلك في سياق تصعيد صهيوني متواصل في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 1105 فلسطينيين في الضفة، إضافة إلى آلاف الجرحى والمعتقلين.

    المصدر: موقع المنار

    مواضيع ذات صلة

    الدفاع المدني بغزة يعلّق نداءات إزالة الأخطار بسبب نفاد الوقود وشح المعدات

    الدفاع المدني بغزة يعلّق نداءات إزالة الأخطار بسبب نفاد الوقود وشح المعدات

    بلدية الاحتلال تمهّد لبناء 1170 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة

    بلدية الاحتلال تمهّد لبناء 1170 وحدة استيطانية جديدة شرقي القدس المحتلة

    في قطاع غزة… لبنانية تعيش معاناة الفلسطينيين وتشاركهم التضحية

    في قطاع غزة… لبنانية تعيش معاناة الفلسطينيين وتشاركهم التضحية