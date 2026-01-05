الاحتلال يعتقل 54 فلسطينيًا بالضفة بينهم طفل وصحفية خلال اقتحامات واسعة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، 54 فلسطينيًا، بينهم طفل وصحفية، خلال حملة اقتحامات ودهم واسعة طالت عدة محافظات في الضفة الغربية المحتلة، وفق مصادر محلية.

شملتالاعتقالات 21 مواطنًا من بلدة عورتا جنوب نابلس، و20 من مخيم عايدة شمال بيت لحم، و5 من محافظة قلقيلية، إضافة إلى اعتقال 3 من طولكرم بينهم طفل، واثنين من طوباس، وواحد من سلواد شرق رام الله، وآخر من مدينة نابلس.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الصحفية إيناس أخلاوي من بلدة إذنا غرب الخليل.

وترافقت الحملة مع عمليات تفتيش واسعة وتخريب لمحتويات المنازل، وسط انتشار مكثف لقوات الاحتلال في المناطق المستهدفة.

ويأتي ذلك في سياق تصعيد صهيوني متواصل في الضفة الغربية منذ بدء العدوان على قطاع غزة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 1105 فلسطينيين في الضفة، إضافة إلى آلاف الجرحى والمعتقلين.

المصدر: موقع المنار