نقابة الصحافيين: الاحتلال اعتقل 42 صحافيًا فلسطينيًا خلال 2025

أعلنت نقابة الصحافيين الفلسطينيين أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 42 صحافيًا فلسطينيًا خلال عام 2025 في الضفة الغربية والقدس والأراضي المحتلة، في إطار سياسة استهداف ممنهجة تهدف إلى كسر البنية الإعلامية الفلسطينية وإسكات التغطية الميدانية.

وأكدت النقابة، في بيان رسمي، أن “حكومة الاحتلال وجيشه واصلا ممارسة الاعتقال التعسفي والإداري بحق الصحافيين، إلى جانب الضرب والتنكيل ومصادرة المعدات الصحافية”، معتبرة أن “تراجع أعداد الاعتقالات مقارنة بعامي 2023 و2024 لا يعكس تحسنًا، بل يشير إلى انتقال الاحتلال من الاستهداف الكمي إلى الاستهداف النوعي للصحافيين الأكثر تأثيرًا”.

وأوضحت النقابة أنها “وثّقت عشرات الحالات التي اعتُقل فيها صحافيون أثناء أداء عملهم، وتعرّضوا للتهديد بالسلاح والعنف الجسدي والنفسي، إضافة إلى اقتحام منازلهم ومصادرة معداتهم ومنعهم من ممارسة مهنتهم”.

ودعت نقابة الصحافيين الفلسطينيين الأمم المتحدة ومؤسسات حقوق الإنسان إلى “تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل على حماية حرية الصحافة، ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الصحافيين”، مؤكدة أن “استهداف الإعلام لن ينجح في طمس الحقيقة أو حجب الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني”.

المصدر: وكالة شهاب+موقع المنار