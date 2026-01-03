غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة وجرحى بقصف مسيّرة استهدف خيمة نازحين

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر شنّ غارات جوية وقصف مدفعي استهدف مناطق متفرقة في شمال ووسط وجنوب القطاع، ما أدى إلى وقوع إصابات في صفوف المدنيين.

وفي شمال القطاع، أصيب أربعة فلسطينيين، بينهم امرأة وطفلان، بجروح خطِرة، جراء إلقاء مسيّرة إسرائيلية قنبلة على خيمة تؤوي نازحين في منطقة العطاطرة ببيت لاهيا، خارج مناطق انتشار جيش الاحتلال، أعقبها قصفٌ مدفعي استهدف المكان نفسه، وفق ما أفاد مصدر طبي في مستشفى الشفاء بمدينة غزة.

وفي الجنوب، شنّت طائرات الاحتلال غارات على مناطق انتشاره شرقي مدينة خان يونس، مستهدفة بلدتي عبسان الكبيرة وعبسان الصغيرة، فيما طالت غارات أخرى مناطق شرقي مدينة دير البلح وسط القطاع.

كما حلقت الطائرات المروحية الإسرائيلية على علو منخفض، وأطلقت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منازل المواطنين في منطقة “أبو العجين”، ضمن المناطق الواقعة تحت سيطرة قوات الاحتلال.

أما في شرق مدينة غزة، ولا سيما في حي التفاح، فقد نفّذت الطائرات الحربية غارات عنيفة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من قبل قوات الاحتلال المنتشرة قرب محور موراغ وداخل مدينة رفح.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن سلسلة الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيّز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وأسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 417 فلسطينيًا، بحسب وزارة الصحة في غزة.

المصدر: فلسطين اليوم