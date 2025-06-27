لبنان

لبنان طلب رسميا التجديد لليونيفيل

وجّهت وزارةُ الخارجيةِ والمغتربين بواسطةِ بعثةِ لبنانَ الدائمةِ لدى الأممِ المتحدة في نيويورك، رسالةً الى الأمينِ العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريش تطلبُ بموجبِها تجديدَ ولايةِ قواتِ اليونيفيل لمدةِ عامٍ إعتباراً من 31 آب /اغسطس 2025.

وطلب الوزارة جاء بناء على قرارِ مجلسِ الوزراء اللبناني الصادرِ في جلسته بتاريخ 14 أيار 2025.

وأكدت الوزارةُ في رسالتها “تمسّكَ لبنانَ ببقاءِ قواتِ اليونيفيل والتعاونِ معها، ومطالبتِه بانسحابِ اسرائيلَ من كلِّ الأراضي اللبنانيةِ التي تحتلُّها ووقفِ انتهاكاتِها المتواصلةِ لسيادتِه ووحدةِ أراضيه”.

المصدر: قناة المنار