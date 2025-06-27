لبنان

الشيخ القطان: على الدول العربية والإسلامية أن تحذو حذو إيران بمواجهة العدو الاسرائيلي

قال رئيس جمعية “قولنا والعمل” في لبنان الشيخ أحمد القطان خلال موقفه السياسي الأسبوعي الجمعة إن “المنطقة أثبتت بأنها إذا واجهت هذا العدو تستطيع أن توقفه عند حده”.

ولفت الشيخ القطان الى ان “إيران بما تملك من قوة استطاعت أن تسكت هذا العدو وأن توقفه عند حده ولم يستطع العدو أن يحقق هدفه”، واضاف “هذا يدل أنه نحن كشعوب عربية وإسلامية علينا أن ننظر نظرة واقعية”.

وقال الشيخ القطان “مبارك لإيران ما فعلته ونسأل الله تعالى أن يمكن للدول العربية والإسلامية أن تحذو حذو إيران وتكون قادرة وقوية في مواجهة هذا العدو، لعلنا بذلك نستطيع أن نعود جميعا إلى فلسطين المحتلة، فاتحين منتصرين”.

وأكد الشيخ القطان “نحن قادرون على هذا العدو وقدرتنا تتمثل بوحدتنا على مواجهته”، وتابع “كونوا على يقين أن غدا سنكون في بيت المقدس ونصلي جميعا في المسجد الأقصى بإذن الله تعالى، شرط أن نتوحد كشعوب عربية وإسلامية، لأن الأنظمة استسلمت”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام