لبنان

الشيخ حمود: نحن المنتصرون وما حصل حلقة على طريق زوال كيان العدو

قال رئيس “الاتحاد العالمي لعلماء المقاومة” الشيخ ماهر حمود في موقفه السياسي الاسبوعي الجمعة “ليس من الحكمة أن ندخل في سجال مع المنهزمين نفسيا والذين يروجون للهزيمة في كل مناسبة بسبب وبغير سبب ويتحدثون عن هزيمة لإيران وللمقاومة”.

وأضاف الشيخ حمود “المؤكد أن الفكرة التي قام عليها الكيان الصهيوني قد اهتزت من اركانها، فالفكرة الصهيونية اليهودية ترتكز على الأمن والسلام والبخور واللبن والعسل، فإذا فُقد هذا الأمان فإن الفكرة الصهيونية كلها تكون قد سقطت، وهكذا لقد ثبت أن عدة مئات من الآلاف بل ما يصل إلى مليون مستوطن أو أكثر يريدون الهجرة الكاملة والنهائية من الكيان”.

وتابع الشيخ حمود “‏لقد حاول ترامب أن يظهر نفسه كأنه حكم بين الفريقين، يدمر النووي الإيراني بقنابل خارقة للتحصينات خدمة للصهاينة ويرفع صوته في وجه نتنياهو آمرا إياه بإنهاء القتال، فيظهر وكأنه حكم ويفرض وقف إطلاق النار الذي يحتاجه الجميع”.

وأكد الشيخ حمود “‏في النهاية، نحن المنتصرون، الذي حصل هو حلقة على طريق الزوال، لقد اهتز الكيان من جذوره، وذاق المستوطنون المغتصبون بعضا مما ذاقه اهلنا في غزة وفلسطين وجنوب لبنان”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام