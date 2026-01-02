لاريجاني يرد على ترامب: التدخل بقضية داخلية يعد تدميرا للمصالح الأميركية

رد أمين سر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني على تصريحات الرئيس الاميركي ترامب التدخلية بالشؤون الايرانية وقال “مع موقف المسؤولين الإسرائيليين وترامب، اتضحت خلفية ما يجري. نحن نعتبر مواقف التجار المحتجين منفصلة عن أفعال العناصر التخريبية، وعلى ترامب أن يعلم أن التدخل الأمريكي في هذه القضية الداخلية يُعد بمثابة زعزعة استقرار المنطقة بأسرها وتدمير للمصالح الأمريكية.”. اضاف “على الشعب الأمريكي أن يعلم أن ترامب هو من بدأ هذه المغامرة. فليحذر جنوده.”
وكان ترامب اطلق تصريحات تتدخل بشؤون ايران وقال “إذا أطلقت إيران النار على المتظاهرين فإن واشنطن ستتدخل لنجدتهم” على حد تعبيره.