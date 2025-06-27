لبنان

وفد من رؤساء بلديات الجنوب زار السفارة الايرانية مهنئا بالانتصار

التقى القائم بأعمال سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان توفيق صمدي الجمعة وفداً من رؤساء بلديات المنطقة الأولى في جنوب لبنان برئاسة علي جابر، حضر متضامناً ومهنئاً الجمهورية الإسلامية الإيرانية بانتصارها على الكيان الصهيوني.

وبالمناسبة، قال جابر “حضرنا لكي نهنئ الشعب والقيادة الإيرانية المتمثلة بسماحة قائد الثورة السيد علي الخامنئي على هذا الإنتصار، ولنؤكد وقوفنا إلى جانبهم، كما كانوا إلى جانب لبنان والمقاومة”، وتابع “كما نعزيهم بكوكبة الشهداء الذي ارتقوا في خلال المعارك إلى جانب عدد كبير من الشهداء المدنيين، وانشاءالله كما قال سماحة السيد الخامنئي فإن دماءهم ستكون بداية النصر”.

وأضاف جابر ان “وقفتنا هذه هي وقفة إلى جانب الإنتصار الذي حققته الجمهورية الإسلامية على أعداء الثورة الذين لم يستطيعوا أن يحققوا أي هدف من أهداف عدوانهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام