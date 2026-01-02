الانتهاكات الصهيونية لسيادة لبنان متواصلة واعتداء على عيتا الشعب

تتواصل الانتهاكات الصهيونية للسيادة اللبنانية، حيث افاد مراسل المنار عن قيام الطيران الحربي المعادي بشن سلسلة من الغارات على مرتفاعات اللويزة في جنوب لبنان، و مرتفعات جبل مشغرة في البقاع الغربي.
كما افاد عن قيام محلقة اسرائيلية معادية باستهداف حفارة في بلدة عيتا الشعب بقنبلة عند الحدود مع فلسطين المحتلة.
في الاثناء ، تحدث جيش العدو عن أنطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف خاطئ في منطقة برعام في الجليل الأعلى المحتل.
وقالت اذاعة جيش العدو ان الصاروخ انطلق باتجاه سرب من الطيور .
وقبل ذلك رجح اعلام العدو ان يكون سبب الاعتراض مسيرة اسرائيلية عائدة من من الاجواء اللبنانية، واثناء تحقيقه بالحادثة ، سارع جيش العدو ان لا تغيير في تعليمات القيادة الداخلية في الشمال..
المصدر: موقع المنار