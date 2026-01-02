الجمعة   
   02 01 2026   
   12 رجب 1447   
   بيروت 12:40
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    الانتهاكات الصهيونية لسيادة لبنان متواصلة واعتداء على عيتا الشعب

      تتواصل الانتهاكات الصهيونية للسيادة اللبنانية، حيث افاد مراسل المنار عن قيام الطيران الحربي المعادي بشن سلسلة من الغارات على مرتفاعات اللويزة في جنوب لبنان، و مرتفعات جبل مشغرة في البقاع الغربي.

      كما افاد عن قيام محلقة اسرائيلية معادية باستهداف حفارة في بلدة عيتا الشعب بقنبلة عند الحدود مع فلسطين المحتلة.

      في الاثناء ، تحدث جيش العدو عن أنطلاق صاروخ اعتراضي نحو هدف خاطئ في منطقة برعام في الجليل الأعلى المحتل.

      وقالت اذاعة جيش العدو ان الصاروخ انطلق باتجاه سرب من الطيور .

      وقبل ذلك رجح اعلام العدو ان يكون سبب الاعتراض مسيرة اسرائيلية عائدة من من الاجواء اللبنانية، واثناء تحقيقه بالحادثة ، سارع جيش العدو ان لا تغيير في تعليمات القيادة الداخلية في الشمال..

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      قصف صهيوني بالتزامن مع غرق خيام نازحين في غزة

      قصف صهيوني بالتزامن مع غرق خيام نازحين في غزة

      النائب حسن عزّ الدين من الخرايب: ما فشل به العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا والعودة إلى القرى حق لا يساوم عليه

      النائب حسن عزّ الدين من الخرايب: ما فشل به العدو عسكريًا لن يمر سياسيًا والعودة إلى القرى حق لا يساوم عليه

      الضفة الغربية تودّع العام بسجل اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين وأراضيهم

      الضفة الغربية تودّع العام بسجل اعتداءات إسرائيلية على الفلسطينيين وأراضيهم