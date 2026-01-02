إن كنت تتناول المكملات الغذائية.. هل تعلم مخاطرها؟

أظهرت دراسة حديثة أجريت في كندا زيادة ملموسة في أعداد المراهقين الذين يتناولون المكملات اللازمة لبناء العضلات، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة تنطوي على مخاطر بالغة على صحة الشباب. ورصدت الدراسة التي أجريت في جامعة تورنتو الكندية تزايدا كبيرا في معدلات تناول مكملات مثل البروتين والكرياتين لدى هؤلاء.

وشملت الدراسة 912 متطوعا تتراوح أعمارهم ما بين 16 و30 عاما، وتوصلت إلى أن 60 بالمائة من المشاركين أقروا بتناول ألواح البروتين بينما يتناول 50 بالمائة مساحيق ومشروبات البروتين التي يشيع استخدامها باعتبارها من المكملات الغذائية لبناء العضلات، مع تزايد عدد الذكور الذين يتناولون هذه المكملات مقارنة بالنساء.

“الحصول على الجسم المثالي”

في هذا السياق يقول كايل جانسون رئيس فريق الدراسة: “لقد كشف الفتيان والرجال المشاركون في الدراسة أنهم تناولوا ثلاثة أنواع من المكملات الغذائية على الأقل على مدار العام الماضي”، مضيفا في تصريحات للموقع الإلكتروني “سايتيك ديلي” المتخصص في الأبحاث العلمية أن “هذه الأرقام توضح تزايد اهتمام الفتيان والرجال بالحصول على الجسم المثالي”.

وصرح نصف المشاركين في الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي كانت الدافع الأساسي وراء تناولهم هذه المكملات، وذكر نحو ثلث المشاركين أنهم كانوا يستقون معلوماتهم من مواقع الانترنت، وأن احتمالات اللجوء إلى المتخصصين في الرعاية والصحية والتغذية قبل تناول هذه المواد تتزايد لدى النساء والفتيات، فيما تتجه الغالبية العظمى من الفتيان والرجال إلى منتديات الانترنت طلبا للنصيحة وجمع المعلومات.

وأكد الباحثون ضرورة أن يتابع خبراء الصحة وصناع السياسات هذه الظاهرة باهتمام بغرض تحسين استراتيجيات الصحة العامة وجهود التوعية وتشديد القواعد المنظمة لبيع هذه النوعية من المكملات.

حالات وفاة في اليابان

وكانت شركة “كوباياشي فارماسوتكل” اليابانية قد أعلنت مؤخرًا عن حالتَي وفاة جديدتين يُحتمَل أن تكونا مرتبطتين بتناول مكمّلات غذائية من إنتاجها، في فضيحة تتصاعد الضجة حولها.

وتحتوي المكمّلات الغذائية، التي تسببت في أربع حالات وفاة حتى موعد كتابة التقرير، على نوع من الأرزّ المخمر بالخميرة يسمى “بيني كوجي” أو أرز الخميرة الحمراء. وسُوّق لهذا الأرزّ على أنه يخفّض نسبة الكولسترول الطبيعي في الدم، لكنّ دراسات تحذّر منذ سنوات من إمكان انطواء هذا المكوّن على مخاطر حيث أن تركيبته الكيميائية قد تؤدي إلى مشاكل في الكبد والكلى.

وتُحقق الشركة اليابانية ووزارة الصحة في اليابان بأكثر من مئة حالة استشفاء يُحتمل أن تكون مرتبطة بهذه المكمّلات الغذائية. وأوضحت الشركة في بيانها أن الشخصين اللذين أعلنت عن وفاتهما كانا يستخدمان أحد مجموعات المكملات الغذائية الثلاث المشتبه بكونها مضرّة.

وأعلنت شركات يابانية عن سحب منتجات مشتقة أخرى، مثل مشروب الساكي الفوار وصلصة السلطة ومعجون فول الصويا المخمر “ميسو”.

وقال الناطق باسم الحكومة يوشيماسا هاياشي الخميس إن “الوزارات والهيئات المعنية تعمل معاً لضمان سلامة الغذاء، وتسعى في هذا الإطار إلى تحديد المادة المسببة للأضرار الصحية وفهم كيفية وجودها في المنتج”. وأضاف هاياشي خلال مؤتمر صحفي أن الحكومة طلبت أيضاً من الشركات المصنعة للمكمّلات الغذائية الأخرى التحقق من منتجاتها، وتعمل على إبلاغ الدول الأجنبية بهذه المشكلة الصحية.

مخاطر محتملة

يمكن للمكملات المكملات الغذائية آن تساهم في مد الجسم بعناصر يحتاج لها، كالفيتامينات والمعادن والأحماض، ولكن استخدامها لفترات طويلة أو بكميات كبيرة يمكن أن يؤدي لمشاكل صحية.

فالاستخدام المستمر لبعض المكملات يمكن أن يتسبب في الإضرار بالكبد ومشاكل بالجهاز الهضمي والجهاز العصبي وسيولة الدم، فضلًا عن تقليل فعالية بعض الأدوية التي قد يتناولها المريض في نفس الوقت، وفقًا لموقع ويب طب. كما يمكن أن يترتب على استخدام بعض المكملات بجرعات زائدة عن الحد المسموح به الإصابة بالتسمم.

وينصح المتخصصون بتجنب تناول المكملات مع أدوية أخرى أو الجمع بين أنواع مختلفة منها، كما يجب دائما المتابعة مع طبيب.

المصدر: dw.com