السفير السعودي في اليمن: منع وفدنا من الهبوط في مطار عدن تصعيد يعرقل جهود التهدئة

قال السفير السعودي في اليمن “إن طائرة الوفد السعودي، التي كانت متجهة للقاء قادة المجلس الانتقالي الجنوبي، مُنعت من الهبوط في مطار عدن، في خطوة تعكس توجهاً تصعيدياً يرفض مسار التهدئة”.

وأكد السفير أن “إغلاق مطار عدن أمام الوفد السعودي يشير إلى إصرار المجلس الانتقالي على التصعيد”، محذراً من أن هذه الخطوة “تعقّد الجهود المبذولة لاحتواء التوتر وفتح قنوات الحوار السياسي”.

وكان وزير النقل في حكومة “المجلس الرئاسي” عبد السلام حميد، المحسوب على “المجلس الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتيًا قد أمر بإغلاق ​مطار عدن في اليمن بشكلٍ كامل، رافضًا الامتثال للتوجيه الذي يقضي بتعليق جميع الرحلات الجوية من مطار عدن وإليه، باستثناء الرحلات المتجهة إلى الرياض وجدة، وأصدر بدلاً من ذلك أمرًا بوقف جميع الرحلات الجوية.

ويشهد جنوب اليمن توترًا بين “المجلس الانتقالي” المدعوم إماراتيًا من جهة، و”مجلس القيادة الرئاسي” برئاسة رشاد العليمي، وحلف قبائل حضرموت، المدعومين سعوديًا من جهة أخرى، على خلفية سيطرة قوات “المجلس الانتقالي” على محافظتي حضرموت والمهرة الجنوبيتين.

المصدر: موقع المنار