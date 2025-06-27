لبنان

“الإسلامية للإعلام”: الهجرة النبوية وعاشوراء يمثلان عنوان الوحدة

قالت “الهيئة الإسلامية للإعلام” في لبنان في بيان لها الجمعة “نأمل ان يحمل العام الهجري الجديد معه بشائر النصر والتمكين للأمة الإسلامية في مواجهة أعداءالإسلام من الصهاينة وداعمهم الأميركي والغربي المتصهين”.

ورأت الهيئة أن “إيران الإسلام وقفت شامخة موحدة في مواجهة العدوان ومعها كل المسلمين الصادقين من كل المذاهب الإسلامية وخرجت من المعركة منتصرة مزلزلة ومدمرة لأسس الكيان الغاصب ومرتكزات وجوده الفكرية والمادية فضلا عن الدمار الهائل للمدن والمغتصبات الصهيونية”.

وأكدت الهيئة ان “الهجرة النبوية وملحمة عاشوراء يمثلان عنوان الوحدة الإسلامية عبر العصور”، ودعت “المسلمين لاستلهام المناسبات والاستفادة منها في تعزيز وحدتهم وحشد طاقاتهم وقواهم باقتدار ليحافظوا على دينهم نقيا بعيد عن تحريف الغالين وانتحال المبطلين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام