عبد السلام: ليس هناك أيّ مبرر لبقاء مطار صنعاء مغلقًا أمام حركة الطيران

أكّد رئيس الوفد الوطني اليمني الناطق الرسمي لأنصار الله محمد عبدالسلام، أنّ “شعبنا اليمني في معركة الإسناد لغزة، لم ينس معركته الداخلية وما له من استحقاقات جراء عدوان السعودية وحصارها المستمر لمطار صنعاء الدولي”، مشدّدًا على أنّ “ليس هناك أيّ مبرر لبقاء مطار صنعاء مغلقًا أمام حركة الطيران”.

وعّبر عبدالسلام في تغريدةٍ له على منصة “إكس” اليوم الخميس، عن أمله في أنّ يكون العام الميلادي الجديد “عام خير ونصر وفلاح لشعبنا اليمني العزيز ولشعب فلسطين ولعموم الأمة الإسلامية”.

وأشار إلى أنّه وبعد “عام حافل بالكثير من التحديات والتضحيات ثمة تحديات وفرص أخرى يجدر بالأمة أن تواجهها خصوصًا محور فلسطين الذي يصارع كيان العدو الإسرائيلي وينازله في أكثر من جبهة، ثابتًا على موقف المواجهة والمنازلة؛ مهما كانت التحديات إدراكًا بأنّ أيّ ضعف أو هوان أمام عدو كـ “إسرائيل “وأمريكا، إنما هو خسارة محققة في الدنيا والآخرة”.

وأكّد أنّ الحصار المفروض على المطارات والموانئ اليمنية يشكّل عقابًا جماعيًا للشعب اليمني، نظرًا لمّا خلفه من تداعيات إنسانية على مختلف الفئات اليمنية، كما يمثل عائقًا كبيرًا أمام أيّ جهود تبحث حلولاً انسانية وسياسية للوضع العام.

واكد رئيس الوفد الوطني اليمني انّ “انتهاء التحالف وبقاء السعودية وحدها في الواجهة يمثل متغيرًا بارزًا انتهى به العام المنصرم، وثبت فشل الرهان على استمرار العدوان والحصار وأنه لن يكون هناك إلا المزيد من الخسائر”، مشدّدًا على “من يعقل ويدرك فثمة فرصة أمام العام الجديد، لمعالجة مختلف الملفات نتيجة العدوان السعودي الأمريكي، الذي تعرض له اليمن خلال السنوات الماضية”.

المصدر: المسيرة