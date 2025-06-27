لبنان

اعتداء جديد على السيادة اللبنانية.. العدو يهدد بتفجير 3 منازل في الخيام

في انتهاك جديد للسيادة اللبنانية ولاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان وضمنا للقرار الدولي رقم 1701، هدد العدو الاسرائيلي الجمعة بتفجير 3 منازل في بلدة الخيام الجنوبية.

وبالسياق، أفاد مراسل قناة المنار ان “قوات الاحتلال الاسرائيلي هددت بتفجير ٣ منازل في الحي الجنوبي لمدينة الخيام كانت قد تسللت باتجاهها في وقت سابق وفخختها وقد أبلغت قوات اليونيفل بذلك”.

ولفت مراسل المنار الى ان “الجيش اللبناني قطع بعض الطرقات في بلدة الخيام بسبب التهديد الإسرائيلي بتفجير المنازل”.

وهذا التمادي الصهيوني، جاء بعد ساعات من عدوان ارتكبه العدو على منطقة النبطية حيث استهدف شقة سكنية ما ادى الى استشهاد امرأة واصابة 14 بجروح، ناهيك عن استهداف عدد من الأودية والتلال في المنطقة.

وهذه الاعتداءات الاسرائيلية المتواصلة على لبنان ترسم علامات استفهام حول إمكانية حماية البلد من العدوانية الصهيونية من خلال الدبلوماسية والسبل السياسية التي يطرحها البعض.

المصدر: موقع المنار