استشهاد فلسطيني وحملة اعتقالات واسعة للعدو في الضفة الغربية المحتلة

استشهد شاب فلسطيني وأصيب آخر، اليوم الخميس، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية اللبن الشرقية جنوب نابلس، وفق ما أفاد المجلس القروي، بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار على أشخاص قالت إنهم كانوا يرشقون الجنود بالحجارة.

وتشهد الضفة الغربية حملة اعتقالات واسعة، شملت عشرات المواطنين في محافظات نابلس، جنين، طوباس، رام الله، البيرة، الخليل والقدس، حيث داهم الاحتلال منازل المواطنين، وعبث بمحتوياتها، وحوّل بعضها إلى مراكز تحقيق ميدانية، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية.

وفي نابلس، فجرت قوات الاحتلال شقة سكنية خلف المستشفى الوطني بعد محاصرتها واعتقال اثنين من أفراد الأسرة، فيما استهدفت مناطق البلدة القديمة وحي الياسمينة ومخيم عسكر القديم. وفي طوباس اعتقلت أربعة شبان من عائلة واحدة، ليصل عدد المعتقلين في المنطقة إلى ثمانية.

وتأتي هذه الحملة في سياق استمرار الاحتلال لعملياته منذ اندلاع العدوان على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي أدى لاستشهاد ما لا يقل عن 1105 فلسطينيين في الضفة الغربية والقدس، وإصابة نحو 11 ألفًا، واعتقال أكثر من 21 ألفًا.

المصدر: موقع المنار