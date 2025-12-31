الخميس   
    عربي وإقليمي

    اتصال هاتفي بين وزيري خارجية إيران والبحرين يبحث العلاقات الثنائية وتطورات اليمن

      ناقش وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، ووزير خارجية البحرين عبد اللطيف الزياني، خلال اتصال هاتفي، العلاقات الثنائية بين البلدين، إلى جانب آخر التطورات الإقليمية، ولا سيما الأوضاع في اليمن.

      وأعرب وزير خارجية إيران عن قلقه إزاء تصاعد التوترات في جنوب اليمن، داعيًا دول المنطقة كافة إلى تكثيف الجهود للحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه، ومؤكدًا أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية ترى أن حل الأزمة اليمنية ممكن عبر الحوار بين جميع الأطراف اليمنية.

      من جانبه، شدد وزير خارجية البحرين على أهمية الحفاظ على السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، مؤكدًا ضرورة تجنّب أي خطوات من شأنها تعميق التوتر أو تهديد الأمن الإقليمي.

      وأعرب وزيرا خارجية إيران والبحرين عن أملهما في أن تُفضي الجهود المبذولة إلى معالجة المشكلات القائمة، والحفاظ على وحدة اليمن، وترسيخ الاستقرار في هذا البلد.

      المصدر: وازرة الخارجية الايرانية

