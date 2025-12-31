الجهاد الإسلامي: إقامة وحدات استيطانية في الخليل تصعيد خطير

أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إعلان ما يسمى بالمجلس الأعلى للتخطيط في الكيان الغاصب المصادقة على إقامة وحدات استيطانية شمال الضفة المحتلة، وشمال شرق مدينة الخليل، هو تصعيد خطير في إطار مخطط يهدف إلى تكريس ضم الضفة الذي تسعى وراءه حكومة مجرمي الحرب في الكيان.

وقالت في بيان “إنّ هذا التصعيد الممنهج يؤكد أن العمليات العسكرية العدوانية التي يمارسها العدوان بحق المدن والمخيمات في الضفة هدفها الأساسي هو الاستيلاء على الأرض ومصادرتها لتحويلها إلى مستوطنات على حساب الوجود الفلسطيني المهدد بالإقتلاع والتهجير وبالحصار داخل مناطق معزولة”.

واعتبرت أن الأنباء عن نية الاحتلال إلغاء تراخيص عمل عشرات المؤسسات الإنسانية في الضفة المحتلة وقطاع غزة، بعد قراره إيقاف عمل وكالة الأونروا، هو مسعى للتضييق على الوجود الفلسطيني وفرض الحصار على شعبنا في كل النواحي الحياتية والمعيشية.

وقالت “إن هذه السياسات تمثل صفعة في وجه كل المطبعين الذين راهنوا على الإدارة الأمريكية وعلى ما يسمى بالمجتمع الدولي، وآمنوا بنهج التسوية والتفاوض والاتفاقات مع عدو لا يوفر فرصة للتنكر لكل المواثيق والقوانين والأعراف والاتفاقات”.

وأكدت في ختام البيان أن “قوى المقاومة وأبناء شعبنا سيواصلون التصدي لهذه السياسات الجائرة بكل السبل والوسائل حتى إسقاطها”.

المصدر: موقع الجهاد الاسلامي