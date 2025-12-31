المرتضى: لبنان فكرة لن تموت والخلاص يقوم على الصبر والثبات لا على التمني أو الأوهام السياسية

وجّه الوزير السابق محمد وسام المرتضى، اليوم، معايدة لمناسبة حلول العام الجديد، أكّد فيها أن “لبنان “فكرة لن تموت”، داعيًا إلى “مقاربة واقعية ومسؤولة لمسار الخلاص الوطني تقوم على الصبر والثبات والعمل المخلص، لا على التمنّي أو الأوهام السياسية”.

وشدّد المرتضى على أن “الخلاص الحقيقي لا يتحقق بالسعي إلى صلح مع من يرفضون منطق المصالحة، بل يبدأ بمصالحة عميقة مع الذات الوطنية، وبين مكوّنات المجتمع اللبناني، قائمة على صفاء القلوب، ووحدة العزم، والالتزام بالحق والقيم، والتمسّك بالعيش الواحد بوصفه شرطًا وجوديًا لبقاء لبنان”.

ورأى أن “المرحلة الراهنة تستدعي نهضة داخلية شاملة، يُحوَّل فيها الاختلاف والتنوّع من عناصر توتير وانقسام إلى جسور للحياة”، محذرًا من “استغلال هذا التنوّع لزرع الفتن التي لا تخدم، بحسب تعبيره، إلا “العدو الواحد المتربّص شرًا بلبنان الفكرة وباللبنانيين الدور والقدرة”.

وختم مرتضى داعيا إلى أن “يكون العام الجديد عام تراحم وعدل ووحدة وبصيرة وثبات”، متمنيًا أن “يُوفَّق اللبنانيون للعمل على بناء وطن “يُحتفى به لا يَهن ولا يُهان”، وأن يبقوا مخلصين له، ملتزمين بالحفاظ على كيانه وكرامته، بما يليق بتاريخه وتضحيات شهدائه”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام