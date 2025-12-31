النائب أبو حمدان رداً على يعقوبيان : كلامها مشين وهو مخالفة واضحة للدستور والقوانين المرعية الإجراء

تعليقاً على التصريحات المشينة التي صدرت عن النائبة بولا يعقوبيان، أدلى عضو كتلة الوفاء للمقاومة ‏النائب رامي أبو حمدان بالتصريح التالي:‏

إن ما صدر عن النائبة بولا يعقوبيان من إساءة مدانة ضد علماء الدين المسلمين، ووصفها من يتعاطى ‏السياسة منهم بـ “الشيطان الأكبر”، هو اعتداء وقح وسافر على ديننا الحنيف، وعلى نبيِّه الكريم ‏وصحابته، وإهانة بالغة الخطورة لمنظومة القيم والمبادئ الأخلاقية التي يفترض أن تحكم خطاب ‏المسؤولين، والتي يبدو أن هذه النائبة قد انحدرت بها إلى أسفل درك من الانحطاط والتعدي على الإسلام ‏ورموزه.‏

إن هذا الكلام المشين هو مخالفة واضحة للدستور والقوانين المرعية الإجراء التي تصون الأديان وتمنع ‏التعرض لها أو التحريض عليها، ويتعارض بشكل صارخ مع قيم العيش المشترك واحترام الأديان والرموز ‏الدينية.‏

وعليه، فإن هذا السلوك المنفلت من أي ضوابط أو قيم، لا يمكن التعامل معه كرأي عابر، بل يستوجب وضع ‏حدّ قانوني حاسم له وتستدعي تحرك الجهات المختصة وفق الأطر الدستورية.‏

المصدر: العلاقات الإعلامية