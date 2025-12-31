مصدر خليجي لـ “رويترز”: التصعيد في اليمن جاء نتيجة تصور خاطئ نتج عن محادثات بين بن سلمان وترامب بشأن الحرب في السودان

قال مصدر خليجي مطلع على الموقف السعودي لـ “رويترز” إن “التصعيد في اليمن جاء نتيجة تصور خاطئ نتج عن محادثات جرت في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الحرب في السودان”.

وأضاف المصدر أن “محادثات عالية المستوى شملت اتصالات هاتفية بين السعودية والإمارات جرت في ديسمبر/كانون الأول ولكنها لم تسفر بعد عن نتائج ملموسة”.

وقال المصدر الخليجي إن “مسؤولي الإمارات شعروا بالغضب بعدما تلقوا معلومات مضللة مفادها أنه خلال اجتماع نوفمبر/ تشرين الثاني لم يطلب ولي العهد السعودي فرض مزيد من العقوبات على قوات الدعم السريع فحسب، بل طالب أيضا بعقوبات مباشرة بشكل أكبر على الإمارات بسبب ما قيل عن دعمها للقوات شبه العسكرية بالسودان”.

ولم تؤكد وزارة الخارجية الإماراتية هذه الرواية ولم تنفها، وأشارت في ردها على “رويترز” إلى بيان سابق صدر يوم الجمعة رحّبت فيه الإمارات بجهود السعودية لدعم الأمن والاستقرار في اليمن، وقالت إنها لا تزال ملتزمة بدعم الاستقرار به.

