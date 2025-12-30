تركيا تعتقل 357 شخصاً في حملة أمنية ضد تنظيم داعش بعد مقتل ثلاثة شرطيين

أنقرة – أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، الثلاثاء، عن توقيف الشرطة التركية 357 شخصاً في إطار عملية واسعة النطاق نفّذت في 21 محافظة ضد تنظيم داعش، بعد يوم من عملية أسفرت عن مقتل ثلاثة شرطيين في شمال غرب البلاد.

وقال الوزير عبر منصة “إكس”: «خلال عمليات نفذتها قوات الشرطة بشكل متزامن هذا الصباح في 21 محافظة، اعتقلنا 357 مشتبهاً بهم مرتبطين بتنظيم داعش… لم ندع يوماً أي فرصة للذين يحاولون إرهاب هذا البلد».

وتوفي ثلاثة شرطيين الاثنين خلال مواجهة استمرت ساعات مع عناصر التنظيم المتطرف في يالوفا شمال غرب تركيا، وأسفرت المواجهة أيضاً عن مقتل ستة من عناصر التنظيم، جميعهم من الجنسية التركية.

وكان مدعي عام إسطنبول قد أمر الخميس الماضي باعتقال 137 مشتبهاً بانتمائهم لتنظيم الدولة الإسلامية، استناداً إلى معلومات استخباراتية تفيد بأن الجماعة كانت تخطط لشن هجمات خلال احتفالات عيد الميلاد ورأس السنة الجديدة.

وتخشى تركيا من تسلل عناصر هذه الجماعة التي لا تزال نشطة في سوريا، والتي تشترك مع تركيا في حدود طويلة تمتد 900 كيلومتر، ما يجعل عمليات المراقبة والأمن الحدودي أولوية قصوى للسلطات.

المصدر: أ.ف.ب.