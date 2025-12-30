الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 10:41
    عربي وإقليمي

    “الكنيست” يقر قانون قطع الكهرباء والمياه عن مكاتب الأونروا

      صادق كنيست الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، نهائيًا على مشروع قانون يقضي بقطع الكهرباء والمياه عن مكاتب وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، ليصبح نافذًا مباشرة.

      وقالن إذاعة جيش الاحتلال أن “المشروع نال الموافقة في القراءة الثانية والثالثة بصوت 59 نائبًا من أصل 120، مقابل 7 نواب صوتوا ضده”.

      وكان الكنيست قد أقر المشروع لأول مرة في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وأحالته لجنة الخارجية والأمن لإعداد التصويت النهائي.

      ويأتي القرار في وقت يزداد فيه الاعتماد على خدمات “أونروا” في الأراضي الفلسطينية، خصوصًا بعد عامين من حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، والتي تركت آلاف الفلسطينيين يعتمدون على الوكالة لتأمين احتياجاتهم الأساسية بعد دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 10 أكتوبر الماضي.

      المصدر: وكالة شهاب

