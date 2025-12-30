الثلاثاء   
   30 12 2025   
   9 رجب 1447   
   بيروت 01:20
    ترامب يلتقي نتنياهو في فلوريدا ويبحثان ملفات غزة والمنطقة

      التقى الرئيس الاميركي دونالد ترامب رئيس الحكومة الصهيونية بنيامين نتنياهو في ولاية فلوريدا وتم البحث في ملفات غزة والمنطقة.

      وخلال مؤتمر صحافي امل ترامب التوصل الى المرحلة الثانية من خطة غزة وبسرعة كبيرة والمباشرة في اعادة اعمار القطاع شرط نزع سلاح حركة حماس.

      وردا على سؤال للصحافيين حول ايران قال ترامب اذا صحت المعلومات التي تتحدث عن اعادة بناء قدراتها النووية فندعم خيار ضربها عسكريا داعيا طهران الى تكثيف المساعي الدبلوماسية للوصول الى حل.

      وقال ترامب: سأعمل على أن يكون هناك توافق بين نتنياهو والرئيس السوري وأعتقد أن الأمور ستسير على ما يرام. واضاف ترامب انه في مرحلة ما ستوقّع السعودية على الاتفاقيات الإبراهيمية.

