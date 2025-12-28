قوات الاحتلال تعتقل 5 شبان سوريين خلال توغل عسكري في ريف القنيطرة الجنوبي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، خمسة شبان سوريين في ريف القنيطرة الجنوبي، في أحدث انتهاك للسيادة السورية، وذلك خلال توغل عسكري جديد في محيط بلدة كودنة القريبة من خط فضّ الاشتباك.

وأفادت مصادر إعلامية سورية بأن قوة تابعة للاحتلال توغلت في الأراضي الزراعية المحيطة ببلدة كودنة، حيث أقدمت على اعتقال خمسة شبان أثناء قيامهم بالبحث عن الفطر البري، قبل أن تقتادهم إلى قاعدة تل الأحمر الغربي العسكرية.

ولم تُعرف حتى الآن أسباب الاعتقال أو مصير الشبان المعتقلين، في ظل غياب أي تعليق رسمي من الجانب السوري أو من قوات الاحتلال بشأن الحادثة.

وذكرت قناة الإخبارية السورية أن الشبان المعتقلين ينحدرون من محافظة درعا، وكانوا متواجدين في المنطقة بصفة مدنية.

ويأتي هذا الاعتقال في سياق تصعيد متواصل من جانب قوات الاحتلال في ريفي القنيطرة ودرعا، حيث تشهد المنطقة توغلات عسكرية شبه يومية، وإقامة حواجز مؤقتة لتفتيش المارة والتحقيق معهم، إلى جانب تنفيذ اعتقالات وتخريب للأراضي الزراعية.

وكانت قوات الاحتلال قد توغلت في وقت سابق في قرية طرنجة، وصولًا إلى أطراف بلدة جباثا الخشب في ريف القنيطرة الشمالي.

وفي حادثة منفصلة، أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي نيران رشاشاتها المتوسطة من نقطة تل الأحمر الغربي باتجاه تل الأحمر الشرقي في ريف القنيطرة الجنوبي، من دون ورود أنباء عن وقوع إصابات، في اعتداء جديد يضاف إلى سلسلة الخروقات العسكرية في المنطقة.

