نتنياهو يتوجه لأميركا لبحث ملفات المنطقة مع ترامب

يتوجه رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم الأحد إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب غداً الاثنين، في إطار زيارة قال إعلام العدو إنها “ستبحث ملفات أساسية كاتفاق إنهاء الحرب على غزة وإيران ولبنان وسوريا”.

وفي هذه الزيارة الخامسة له للولايات المتحدة هذا العام، قالت إذاعة الاحتلال إن “نتنياهو سيبلغ ترامب رفضه الانتقال للمرحلة الثانية من اتفاق غزة قبل نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس)”، حسب تعبير إعلام العدو.

وحسب قناة “كان” الإسرائيلية، من المتوقع أن يناقش الجانبان “البدء بالمرحلة الثانية ونزع سلاح حركة حماس وتشكيل لجنة تكنوقراط لإدارة القطاع وتشكيل قوة “حفظ الاستقرار” الدولية وانسحاب “إسرائيل” جزئيا من القطاع”.

وقبل أيام نقلت وسائل إعلام العدو عن مصادر أن ستيفن ويتكوف، مبعوث الرئيس ترامب، أبلغ المسؤولين الإسرائيليين بضرورة الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق غزة مع بداية الشهر المقبل، وسط مخاوف العدو من أن يضغط ترامب للانتقال إليها “من دون نزع سلاح حماس”.

وبعد 77 يوماً من سريان وقف إطلاق النار، لا يزال الكيان يواصل انتهاك الاتفاق إذ استشهد أكثر من 400 فلسطيني وأصيب أكثر من 1100 آخرين، فضلا عن رفضها فتح المعابر وإدخال المساعدات التي نصت عليها “خطة ترامب”.

المصدر: جزيرة نت