السبت   
   27 12 2025   
   6 رجب 1447   
   بيروت 15:44
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    لبنان

    توتر خلال دورية لليونيفيل في بلدة الأحمدية واصابتان بحالة اختناق

      ماهر قمر

      شهدت بلدة الأحمدية في البقاع الغربي، توترًا خلال قيام دورية تابعة لقوات الطوارئ الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) بجولة ميدانية مؤلّلة داخل أحياء البلدة، من دون التنسيق المسبق مع الجيش اللبناني أو مع أهالي المنطقة.
      وبحسب المعلومات، فإن الدورية دخلت أحد الأحياء السكنية في وقت كان يُقام فيه عزاء، ما أدى إلى احتكاك بينها وبين عدد من الأهالي، الذين طلبوا من عناصر الدورية التوقف عن متابعة جولتهم إلى حين حضور الجيش اللبناني. وخلال التوتر الحاصل، أقدم عناصر من اليونيفيل على رمي قنابل دخانية وُصفت بالسامة، ما تسبب بحالات اختناق وتسمم في صفوف المواطنين.
      وقد أُصيب مواطنان بحالة اختناق حادة، جرى على إثرها نقلهما إلى مستشفى البقاع الغربي لتلقي العلاج اللازم. وعلى الفور، حضرت وحدات من الجيش اللبناني إلى المكان، حيث عملت على تطويق الإشكال وتهدئة الوضع.
      وطالب أهالي البلدة من القوى الأمنية المختصة بفتح تحقيق في ملابسات الحادث، ومتابعة القضية عبر القنوات القانونية والرسمية المعنية، حرصًا على سلامة المواطنين ومنع تكرار مثل هذه الحوادث.

      المصدر: موقع المنار

      مواضيع ذات صلة

      مدينة الهرمل شيعت شهداءها

      مدينة الهرمل شيعت شهداءها

      النائب حسن عزّالدين من العباسية: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تؤكد تفلّت العدو من كل القوانين والمواثيق الدولية

      النائب حسن عزّالدين من العباسية: الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة تؤكد تفلّت العدو من كل القوانين والمواثيق الدولية

      المفتي قبلان: اختطاف النقيب أحمد شكر قضية أمن قومي تتطلب أجوبة إنقاذية ومسؤولة

      المفتي قبلان: اختطاف النقيب أحمد شكر قضية أمن قومي تتطلب أجوبة إنقاذية ومسؤولة