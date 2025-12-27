الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة ويستهدف عائلات الشهداء

شنّت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، حملة اقتحامات واعتقالات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية، طالت والد شهيد وعددًا من الشبان، عقب مداهمة منازلهم والتنكيل بالسكان المحليين.

وتضمنت الحملة مصادرة مركبات وممتلكات المواطنين، واستهدفت بشكل خاص ذوي الشهداء والأسر الفلسطينية، في إطار سياسة العقاب الجماعي التي ينتهجها الاحتلال خارج أي إطار قانوني.

واعتبر مكتب إعلام الأسرى هذه الانتهاكات خرقًا صارخًا للقانون الدولي، داعيًا المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإعلامية إلى التحرك لوقفها ومحاسبة الاحتلال على جرائمه.

وتأتي هذه الحملة ضمن تصعيد متواصل بدأته قوات الاحتلال منذ عدوانها على قطاع غزة، حيث رافق القصف والاعتداءات الجوية والبرية على المدنيين في القطاع، سلسلة من الاقتحامات والاعتقالات في الضفة الغربية، لتوسيع دائرة العقاب والضغط على الفلسطينيين.

المصدر: وكالة شهاب