الاحتلال يخرق وقف النار ويصعّد القصف والنسف في قطاع غزة

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر قصف جوي ومدفعي وإطلاق نار من الطيران المروحي والآليات العسكرية، إضافة إلى عمليات نسف منازل، ما أسفر عن شهداء وإصابات ودمار واسع.

استهدف القصف فجر اليوم مناطق شرقي مدينة غزة وخانيونس ورفح، إضافة إلى مناطق في المحافظة الوسطى، بالتزامن مع إطلاق نار مكثف وتحليق للطيران الحربي والمروحي.

كما أطلقت زوارق الاحتلال نيرانها باتجاه سواحل مدينة غزة، فيما واصل جيش العدوّ نسف منازل المواطنين شرق حيي الزيتون والتفاح.

ووفق وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد الشهداء منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر إلى 410 شهداء و1,134 إصابة، لترتفع حصيلة العدوان منذ 7 أكتوبر 2023 إلى أكثر من 70,900 شهيد و171 ألف جريح.

المصدر: وكالة شهاب